Paaradox: Hm, wer macht’s?

SIE

Das magische Wort heißt Lösungskompetenz, und im Zweifelsfall hat der Mann nebenan noch nie davon gehört. Mit Zweifelsfall bin ich gemeint, sonst brilliert er mit seinem Alpha-Bravo-Charlie-alles-im-Griff-Checkertum, verknüpft mit dem Satz: Hier ist der Mann fürs Grobe, was gibt’s? Da hofft er dann auf einen Ansturm jener, die gefühlte Lichtjahre darauf gewartet haben, ihr Schicksal in die Hände der Troubleshooter-Legende zu legen. Motto: Wie war ich? Und wehe, ich sage nix oder nur „Nojo“.

Jössas, stimmt!

Hier, in den Ebenen der Ehemühen ist aber eh alles anders. Hier fallen täglich Sätze wie Der Geschirrspüler stinkt so komisch oder Schau, das Hemd hat Flecken. Von Lösungskompetenz keine Rede, und das Hier bin ich, was gibt’s-Getue ist auch leider im Off-Modus. Stattdessen ist er zutiefst davon überzeugt, dass die häufige Wiederholung solcher Aussagen reicht, damit sich was tut. Dass der Geschirrspüler sich beispielsweise endlich schüttelt und sagt. „Stimmt, jössas! Ich muss mich wieder einmal waschen.“ Oder das Hemd in die Putzerei bummelt, um sich in die kundigen Hände eines Reinigungscoachs zu begeben: „Schönen guten Tag, ich habe ein Fleckenproblem. Könnten wir das lösen?“ Aber nein. Lösen tut hier nur eine was und die heißt Gnä Tun. Also duftet der Geschirrspüler nun nach Flieder und das Hemd wurde in Fetzen zerschnitten, weil die Dame in der Putzerei leider meinte: „Ui, die gehen nimmer raus, das hätten’s nicht so lange warten dürfen.“ Pech, es war leider sein Lieblingshemd. Damit könnte der ehemalige Hemdbesitzer theoretisch die Fenster putzen, von denen er zuletzt mehrmals behauptet hat, sie würden „eigentlich sehr dreckig sein“. Aber vermutlich gehen sich die Fenster eh von alleine brausen.

