Paaradox: Film ab!

Leser Thomas L. schrieb mir zur vergangenen Kolumne: Es geht nicht nur Ihnen so! Meine Frau schabt auf der Butter herum, als gäbe es kein Morgen. Ich habe es schon probiert mit dem Satz „Du, auch Butter hat Gefühle“. Es nützte leider nichts. Man möge mir glauben, derlei Solidarität tut gut. Ich leite solche Nachrichten gerne an gnä Kuhn weiter, mit dem Betreff: „Nimm das! Du bist als Frevlerin nicht allein!“ Solche Zurechtweisungen lässt sie dann absichtlich ein paar Stunden abliegen, um mir irgendwann en passant zu antworten: „Wollt’s nicht eine Selbsthilfegruppe gründen?“

Phänomene erforschen

Was gar keine schlechte Idee wäre. Der Gedanke, dass ich mit anderen Männern im Kreis sitze (selbstverständlich lässig in Sofas lehnend und nicht auf Polstern am Boden hockend), besitzt einen gewissen Charme. Der Kurstitel könnte lauten: Warum sich Mann und Frau so schlecht vertragen? Du kommst, mein Freund, hierüber nie ins Reine. Dann würden wir einander alle bestätigen, was Goethe uns als Wortschatz geschenkt hat. Und vielleicht könnten wir gemeinsam manche Phänomene begreifbar machen. Warum die Liebste es z. B. immer persönlich nimmt, wenn ich mein Kaffeehäferl beim Computer stehen lasse – in einem Ausmaß, als hätte ich ihr geliebtes Kräuterbeet in ein Tipp-Kick-Feld umfunktioniert. Warum sie die vielen Alltagsangelegenheiten, die ich kommentarlos erledige, in Summe niemals für so erwähnenswert erachtet wie den Umstand, dass ich wieder einmal auf das Allerallerallerwichtigste (wie Batterien entsorgen oder Zahnpastatube zuschrauben) vergessen habe. Warum sie in jeder Lebenslage besser als ich selbst weiß, was ich fühle, nur weil sie vor Jahren dieses Buch gelesen hat, das „Einmal Seele und zurück“ oder so ähnlich heißt. Für die übrigen 389 Fragen fehlt hier leider der Platz. Für ein zweites Goethe-Zitat aber nicht: Und wenn ich dich lieb habe, was geht’s Dich an?

