Paaradox: Feng hui

Viel simpler: Das Putzfieber hat ihn gepackt. Und so beschrieb er mir ächzend die Artenvielfalt seines Lurchuniversums und wie es sich anfühlt, auf allen Vieren robbend, den Spalt zwischen Waschmaschine und Kastl von Mikroorganismen zu befreien. Sieben Stunden habe er nonstop durchgescheuert, erzählte er mir stolz, worauf ich ihn fragte, ob er bescheuert sei. In seinem Alter geht unsereins an Sonntagen spazieren oder löst ein Rätsel, verfällt aber fix nicht in Sauberkeitsfanatismus mit akuten Folgen für den Bewegungsapparat. Da strahlte er fröhlich, und warf ein Zitat von Charlie Chaplin in die Runde: Von einem gewissen Alter ab, tut auch die Freude weh. Tage später blätterte ich in einem Magazin und blieb an einem Artikel zum Thema „Frühjahrsputz“ hängen, in dem etwas über „Feng Shui für die Liebe“ geschrieben stand, Fazit: Wo geputzt wird, kann die Lebensenergie, Qi, fließen. Das schafft Platz für Neues und Gutes. In diesem Sinne fragte ich ihn kürzlich beim Abendessen, wie es seinem Qi (Aussprache: „Tschi“) gerade so gehe. Worauf er mich erst ein wenig leer anstarrte, um dann zu sagen: Hochinteressante Frage, zumal ich seit meinem Putz-Furor am vergangenen Sonntag ständig niesen muss. Kurz darauf donnerte ein lautes „Hatschi!“ durchs Wohnzimmer, danach googelte er eineinhalb Stunden alles zum Thema „Stauballergie“. Während dieser Zeit fiel mir ein, wie die Kolumne diesmal getitelt werden muss.

