Paaradox: Essenszeiten

Er

Ja, Homeoffice macht hungrig. Was auch daran liegen könnte, dass zwischen Laptop und Kühlschrank nur ein paar Schritte liegen. Und man auf dem Rückweg quasi an der Naschlade vorbeistolpert. Das Hirn ist ja bekanntlich ein Teufelchen. Das ständig flüstert: Du, Hufnagl, pass’ auf – wenn die Gedanken nicht hüpfen, mach’ einen Hupfer ins Häppchenparadies. Nun ist es aber keineswegs so, dass ich Schinkenbrot und Erdnusslocken, Sportgummi und Schokopudding für mich alleine habe. Gnä Kuhn gehört nämlich zu jener Art Frau, die erst sagt: „Jetzt stopfst du schon wieder etwas in dich rein.“ Und dann beherzt zugreift. Einmal. Zweimal. Dreimal. Um am Ende zu erklären: „Nur kurz kosten.“

Gewissensfragen

Dennoch belächelt sie die Menschen, die seit vielen Wochen via Facebook ihre Gewichtszunahme proklamieren. Diese spitzmädische Gelassenheit liegt aber vor allem daran, dass wir keine Waage besitzen. Worüber ich ehrlich gesagt sehr froh bin, weil ich als Futterant vieles will, nur sicher keinen Dialog mit meinem Gewissen führen. Mir reichen jene mit der Liebsten. Sie: „Sag’, weißt du eigentlich, wie viele Kalorien das Zeug hat?“ Ich: „Nein.“ Sie: „Rate!“ Ich: „Nein.“ Sie: „Na ja, g’sund ist das jedenfalls nicht.“ Ich: „Wurscht.“ Danach schnappt sie sich eine Schnitte aus meiner Schüssel (oder zwei oder drei) und zieht sich ins Arbeitszimmer zurück. Wo sie in aller Ruhe ihre Aufschubrituale pflegt. Was bedeutet: Sie schreibt einen Absatz und macht sich einen Tee. Schreibt einen Absatz und gießt Blumen. Schreibt einen Absatz und putzt das Waschbecken. Und wenn dann endlich Abendessen-Zeit ist, bittet sie mich, den Herd-Nerd zu spielen ... weil sie vor lauter Hack’n „zu nix kommt“. Später vor dem Fernseher formuliert sie ihren Heißhunger übrigens so: „Und, magst du keine Soletti knabbern?“ Heißt: Sie würde gerne kurz kosten. Und ich gestehe, dass ich lustvoll antworte: „Nein, total ung’sund.“

michael.hufnagl / facebook.com/michael.hufnagl9