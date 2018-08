Paaradox: Die Qual mit dem Pokal

ER

Ich weiß nicht, wie oft ich die Geschichte erzählt habe, aber ich weiß, dass sie immer für amüsierte Bestürzung gesorgt hat. Denn die einstige Idee der Liebsten, alle im Keller verstauten Pokale, die ich im Laufe meines triumphalen Lebens erobert habe, heimlich zu entsorgen, fiel durchaus in die Kategorie „Sonst geht’s dir eh gut, oder?“ Ich habe zwar erst Jahre später erkannt, dass beispielsweise die Tennis-Trophäe für den dritten Platz beim Seekrötencup 1993 im Sondermüllcontainer der MA 48 in Hernals gelandet ist, aber wurscht. Wiewohl ich echt größtes Verständnis für gnä Kuhns Allergie gegen hässliche Staubfänger habe (unsere 43 Teelichterbehälter sind davon selbstverständlich ausgenommen), war für mich immer klar:

Die Pokalrache muss und wird kommen.

Das Ungetüm

Und genau dieses Bewusstsein wird noch um eine reizvolle Facette erweitert: ihren Blick. Also jenen ganz besonderen Gesichtsausdruck, der einige Sekunden lang nicht weiß, ob er sich für Entgeisterung und Anklage oder für Ungläubigkeit und Verzweiflungslachen entscheiden soll – ein Fest für den gut geübten Provokateur. Und so stand ich tatsächlich mitten im Raum, stemmte Schorschis als Pokal getarntes Ungetüm in die Höhe, täuschte den ehrlichen Stolz eines Siegertypen vor und genoss ihr fassungsloses Schweigen. Es dauerte (ausnahmsweise) einige Sekunden, ehe sie die Worte fand: „Na bravo, was hast’n g’wonnen, du Waldundwiesenwuzzi?“ Ich ignorierte die öde Polemik und schlug das Schlafzimmer als Trophäenstandort vor, eh nur für eine gemeinsame Nacht. Und wieder dieser Blick! Ehrlich ... zum Verlieben.

Solo „Abend mit einem Mannsbild“: 3. 10. Vöcklabruck, 4. 10. Salzburg, 6. 10. Tulln, 10. 10. Wr. Neustadt

