Paaradox: "Der Sandmann"

SIE

Urlaub ist …, wenn der Mann Fragen stellt, sehr viele Fragen. Etwa, warum da immer so viel Sand ist. Und wie man den bitte schnell wieder wegmachen kann. Weil der Sand sehr, sehr juckt. Und dieser von großem Wäh-Faktor ist, fast so wie die Paradeissauce von der Betti-Tant’ aus dem Jahre wasweißich, in der so ganz grausliche Paradeisbröckerln geschwommen sind, die er als Vierjähriger immer ratzeputz hat aufessen müssen. Trauma-Alarm, sehr e-kel-haft. Noch dazu in Kombination mit Sonnencreme, deren Adhäsionskräfte leider so wirken, dass ein für ihn unerträglicher Sand-Creme-Gatsch entsteht. Eine Zumutung.

Urlaub? Anstrengend.

Also pendelt er zwischen Liege und Dusche und Dusche und Liege, sodass er abends völlig erschöpft darnieder sinkt und ächzt: Eigentlich ist ein Badeurlaub fürchterlich anstrengend. Logisch, wo er weiters zwei Mal täglich sämtliche Badeaccessoires – das Tascherl, das Hoserl, die Schlapferln, das Kapperl und ein Bürsterl, das eh niemand verwendet – von Sandspuren befreien muss. Eine zornige Akribie, die dazu führt, dass sich die Terrasse unter uns zügig in eine Art Wüste Gobi verwandelt, was die Leute dort aber gar nicht merken, weil sie das Hotelzimmer offenbar nie verlassen, sondern dauernd sehr laut fernsehen. Aber egal. Das mit dem Sanddilemma ist insofern interessant, als wir ja gemeinsam beschlossen haben, einen Sandstrandurlaub zu buchen und keinen, auf dem Häuptling „Zarte Sohle“ Gestein bemühen muss, um ein Bad im Meer zu nehmen. Ich bin mir aber sicher: Alles wird gut. Seit Tagen googelt er nämlich Sachen wie Entspannt trotz Sand oder 5 Atemübungen für den lustigen Neurotiker sowie 10 Wege aus der Sandgrube. Blöd nur, dass der Laptop jetzt auch schon ein bisserl knirscht.

