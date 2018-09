Paaradox: Der ewige Fragebogen

SIE

Tut leid, ich kann nicht anders. Muss mich noch ein wenig ins Thema der vergangenen Woche verbeißen – seine 1001 Urlaubsfragen und mein damit verbundenes Augenrollen. Denn bei der völlig depperten Frage, warum denn da so viel Sand sei (Anmerkung: Wir waren am Meer, nicht auf einer Tiroler Hochalm), blieb es nicht. Oh nein, mein „Frag-doch-mal-bei-Mutti-nach-Neurotiker“ hatte noch einige weitere kluge Gedankenanstöße parat.

Fahriges Fummeln

Bitteschön, hier die Top 3: 1. Hast eh die Karte (= den Hotelschlüssel) mit? Verbunden mit nervösem Herumfummeln in diversen Hosensäcken, in der Badetasche, im Tascherl, das in der Badetasche steckt. Meist mit der Erkenntnis: Ui, die ist im Zimmer! 2. Hast du meine Badehose wo gesehen? Verbunden mit einer fahrigen Fahndung, um die Short schließlich als klatschnasses Knödel in der Badetasche zu entdecken, worin dann, jö, auch das Schlüssel-Karterl eingewickelt war. 3. Hast du die Sonnencreme irgendwo? Das ausnahmslos, wenn ich es mir gerade auf der Liege gemütlich machen wollte. Daher gewöhnte ich es mir ab Urlaubstag drei an, die Tube einfach in den Sand zu pfeffern. Zugegeben, ein Akt der Provokation, man kennt ja seine Creme-Sand-Aversion. Aber auch ein Hilfeschrei: Bin ich bitte dein Life-Coach? Sie werden sich vielleicht fragen, ob ich nix zu fragen hatte. Aber natürlich! Jeden Morgen sogar – beim Anblick seiner erstaunlichen Frühstücksbuffetbegehrlichkeiten. Die Fragen lauteten: „Wie viele Croissants passen eigentlich in diesen Mann?“ Sowie: „Musst du echt noch fünf Spiegeleier essen?“ Meiste antwortete er nicht, sondern zitierte so beleidigt wie altklug Oscar Wilde: Man nehme sich immer die Zeit, eine Frage zu stellen, nicht immer, eine Frage zu beantworten.

