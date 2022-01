Paaradox: Déjà-vu

ER

Manchmal frage ich mich, wie oft man Botschaften wiederholen muss, ehe sie von der Empfängerin nicht nur gehört, sondern vor allem in ihrer ganzen Bedeutung auch erfasst werden. Der Geschirrspüler (und der dazu gehörende Befüllungsstil) ist ein sehr anschauliches Beispiel für meine philosophische Erkenntnis: Wenn meine Frau nicht will, dann will sie nicht. Dieses Verhalten könnte man natürlich in die Kategorie Bockigkeit einordnen, aber das stimmt so nicht. Es ist eher eine Demonstration provokanter Wurschtigkeit. Mit einem zarten Hauch von Na, deine Sorgen möcht’ ich haben. Was im Übrigen ein echtes Killerargument in jeder ehelichen Debatte ist – als dürfte man kein Übel mehr beklagen, ehe nicht der Weltfrieden hergestellt und damit unsere größte Sorge obsolet ist.

Anatomie egal

Mir geht es bei der Strategie um die ideale Anordnung von Tellern, Töpfen, Schüsseln und Gläsern selbstverständlich niemals um die Ästhetik einer Symmetrie. Die Andeutung der Liebsten, ich könnte den Prozess des Einräumens nicht ohne Wasserwaage durchziehen, ist also Polemik. In meinem Spülfokus befindet sich – wie allzu oft beteuert – lediglich die ökonomische Vernunft. Ziel muss es doch sein, so viel Geschirr wie möglich unterzubringen, ohne dabei die Garantie auf maximale Sauberkeit zu gefährden. Gnä Kuhn jedoch nimmt auf die Anatomie einzelner Teile keine Rücksicht und platziert sie stets nur en passant vor sich hin. Sie ist also einer jener Menschen, die beim Spiel Tetris von einem Highscore so weit weg sind wie ich vom Verfassen des kulinarischen Epos „Die Sinnlichkeit des Brokkoli“. Wenn ich dann vorsichtig anmerke, dass es beim Arrangement noch ein bisserl Luft nach oben gäbe, sagt sie nur: Dass dir das nicht zu deppert wird. Nein, wird es nicht. Weil man manche inneren Zwänge nicht wegzaubern kann. Aber auch nach sehr vielen Ehejahren zumindest darüber lachen. Weil, so schrieb Erich Kästner: „Humor ist der Regenschirm der Weisen.“