Paaradox: Basta, Pasta!

Er

Sehnen wir uns nicht alle danach, dass unser Leben al dente ist? Vor langer Zeit sollte ich für eine Kinderschar kochen, weil meine Frau länger als geplant auf einer Klausur weilen musste. Ich sprach am Telefon: „Äh! Wie? Was? Puh! Echt?“ Und sie antwortete nur kurz: Du, keine Zeit jetzt, schnapp dir irgendein ein Kochbuch, du schaffst das, bist ja schon groß, Bussibaba. Das war natürlich eine hilfreiche Inspiration, aber ich stellte mich der Herausforderung. Die begann damit, dass ich mir die Frage stellte, ob es in der British Library, der größten Bibliothek der Welt, unter den 170 Millionen Exemplaren mehr Kochbücher gibt als in unserem Rezepte-Flügel. Von „Kulinarischer Ruhrpott“ über „Die 99 besten Biomalz-Gerichte“ bis „Die Kunst der Kohl-Küche“ reichte die Auswahl. Die Suche nach Werken wie „Menüs, die jeder Depp zusammenbringt“ suchte ich vergeblich. Und einfach Pizza zu bestellen, hätte mir einen Eintrag in die „Das-darf-ja-nicht-wahr-sein“-Liste eingebracht. Ich wollte spontane Zauberqualität einbringen und fand in einem banalen italienischen Kochbuch einen Makkaroni-Auflauf.

Meisterstück

Ich verzichte auf die Details einer nervenaufreibenden Zubereitung in jener Versuchsanstalt, die von Profis gerne Küche genannt wird. Nur so viel: Die Fratzen waren begeistert. Was gnä Kuhn allerdings nicht zu einer angemessenen Heldenverehrung veranlasste, sondern lediglich zu einem lapidaren Na schau, geht ja eh. Entscheidend ist, dass ich seit damals dieses Meisterstück regelmäßig kredenze und das Rezept sogar schon auswendig kann. Wie im Übrigen so manch anderes Nudel-Gericht aus dem einzigen Kochbuch, das ich besitze. Es war daher tatsächlich irritierend, als die Chefköchin Lasagne, noch dazu eine vegetarische, offenbarte … und zur Abwechslung einmal Nudeln gluckste. Es schmeckte trotzdem fein. Vielleicht aber auch nur wegen des dazu getrunkenen Biers – aus Biomalz, eh klar.