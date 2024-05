Wir strudeln!

Am 17. Juni ist der 17. Juni. So weit, so klar. Aber am 17. Juni ist auch der „Apple Strudel Day“ – der internationale Tag des Apfelstrudels.

Der Apfelstrudel ist, nach dem Wiener Schnitzel, die wohl berühmteste Spezialität Österreichs. Dabei stammt das Teigrezept vermutlich aus Arabien.