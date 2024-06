Der Dienstag war auch der Tag nach der österreichischen Niederlage gegen Frankreich. Wobei: Was heißt schon Niederlage? Immerhin haben wir das Tor der Franzosen selbst geschossen. (Eine Parallele zur Politik, da schießt man derzeit auch gerne Eigentore.)

Wer schuld ist an dem 0:1, war in den sozialen Netzwerken auch klar: Nicht der reichlich ängstliche Spielaufbau der tapferen Österreicher, sondern der Schiedsrichter (der tatsächlich ein wenig merkwürdig urteilte). Aber so ist das, wenn wir verlieren: Wir sind nie selber schuld daran.

Wie die EM weitergeht, wird man sehen. Aber wer Europameister der Herzen wird, ist schon jetzt klar: Wir natürlich. Das ist das Mindeste, was wir erreichen können.