Vermessung der Swift

Als Wissenschaftler hat man es nicht leicht: Nahezu alles ist schon erforscht, gewogen, beschrieben. Kein Wunder, dass Wissenschaftler jetzt auf die Idee kamen, Taylor Swift zu vermessen, also das größte Pop-Phänomen der Gegenwart. Die Universität Liverpool hat Swift ein Symposium gewidmet, und an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien gibt es ein eigenes Swift-Seminar.

Das Interessante an Taylor Swift ist ja, dass niemand so genau sagen kann, was sie eigentlich so großartig macht. Hört man ihre Songs zum ersten Mal, kann man sich eines zarten Gefühls der Verwunderung nicht wehren: DAS begeistert Hunderte Millionen Menschen? „Sie mit Shakespeare auf eine Stufe zu stellen wäre natürlich fraglich, aber auch die Literaturwissenschaft untersucht alltagsnahe Phänomene“, so Ralph von Appen, Leiter des Instituts für Popularmusik in Wien. Immerhin: Das Burgtheater hat noch keinen Swift-Text inszeniert.