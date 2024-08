Sternschnuppen

Etwa dreieinhalb Stunden dauert ein Taylor-Swift-Konzert. Also beinahe so lang wie ein olympisches Rad-Straßenrennen. Kritiker meinen: Es ist auch ungefähr so langweilig.

Am 8., 9. und 10. August spielt Swift im Wiener Ernst-Happel-Stadion. In den sozialen Medien duellieren sich bereits die Poster. Die einen meinen, Swift sei der größte Popstar des Planeten. Die anderen äußern Ratlosigkeit: Was soll an der schon so toll sein?