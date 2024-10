In Prag wollen sie jetzt organisierte Sauftouren verbieten. Vor allem Amerikaner und Engländer, so heißt es, sollen Fans davon sein, sich im Rudel günstig zu betrinken und infolgedessen grölend durch die Stadt zu kugeln.

Doch man sollte auf keinen Fall jemanden diskriminieren. Andere Länder, selbe Sitten. Auch in Wien bieten Reiseveranstalter geführte Sauftouren an. „Pubcrawling“ nennt sich das und der Name ist Programm. Wörtlich übersetzt heißt das „Pub-Gekrieche“ – so lange saufen, bis man nicht mehr stehen, nur mehr kriechen kann. Ein deutscher Reiseveranstalter bewirbt diese verlockende Aussicht mit den Worten „einen Abend in Wien wie ein Einheimischer verbringen“. Es gibt übrigens auch einen Dresscode für die Veranstaltung, nämlich „smart casual“. Das ist vorbildlich, denn wer sich in geführten Gruppen auf allen vieren saufend durch Europas Innenstädte bewegt, der sollte dabei gut aussehen.