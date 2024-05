Bei der Hollywood-Schaukel – die in Hollywood gar nicht so verbreitet ist – gehe es um eine Projektion und Hollywood als Chiffre für das Besondere, so Payer. „In der Nachkriegszeit setzten eine Amerikanisierung und westliche Orientierung ein, auch in Österreich. Man blickte in Richtung der Stars und deren mondänen Lebensstil, angeregt durch Illustrierte und die Filmindustrie. Die Hollywoodschaukel stand für den American Way of Life, für Luxus und Gemütlichkeit. Sie symbolisierte Wohlstand im Zeichen des Wiederaufbaus.“

Die Hollywood-Schaukel, die in den USA „garden swing“ heißt, steht für ein Lebensgefühl. Leicht und schwingend, ideal, um ein wenig zu dösen.