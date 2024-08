Vor Kurzem war wieder Weltkatzentag. Der lässt sich auf mehrere Arten begehen. Manche tun das auf die satirisch-maliziöse Art, indem sie Bilder von Alf verschicken, dem zotteligen Außerirdischen aus der gleichnamigen TV-Serie, der angeblich gerne Katzen frisst (was aber glücklicherweise nie im Fernsehen zu sehen war, es handelte sich dabei ja um eine familientaugliche Vorabendserie). Auch den internationalen Tag der Jogginghose (21. Jänner) nehmen manche sehr ernst und kommen in Jerseybeinkleidern ins Büro. Geschmackssache, gewiss, aber das ist letztlich auch der Prosecco-Tag. War am 13. August, kann beliebig oft nachgefeiert werden. Um jeden Feiertag muss man sich jedoch wirklich nicht kümmern. Den Tag des Studentenfutters (kommt, wie so viele gute Ideen, aus den USA) am 31. August kann man vielleicht auslassen. Auf keinen Fall aber diesen: Am 27. August ist internationaler Schere-Stein-Papier-Tag.