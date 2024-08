Beneidenswert. Meine spielt nämlich nur das Lied der Lüge. Nicht wegen der immer erlogenen Restzeit, die ist ja eine bekannte Ver… äppelung seitens aller technischen Geräte.

Sondern beim fünften Waschprogramm von oben. „Pflegeleicht“ steht da, und der Hausmann von Welt ist sich sicher: Das ist für Wäsche, die, no na, pflegeleicht ist. Da schmeißt man die alten Leiberln und die Stücke aus dem Kleiderschrank hinein, die wurscht sind.

Nur um von einer geliebten Menschin, die sich besser auskennt im Leben, darauf hingewiesen zu werden, dass das „leichte“, also sanfte Pflege für heikle Kleidung meint. Also das genaue Gegenteil von dem, was da steht.

Das ist doch, bitte, absolut widersinniger, sprachschmerzhafter Unsinn! Ich gestehe: Meine Emotionen in dieser Frage sind alles andere als pflegeleicht.