Die Buchstaben-Kombination GOAT ist ein Garant sportlicher Streitkultur. Auch im Fußball wird gerne diskutiert, wer der Greatest Of All Time sei. Für den wuchtelverrückten Montagsglossisten stellt sich diese Frage nicht, seit „la pulga“, der Floh, durch die Stadien der Welt hüpft: Lionel Messi besitzt als Gesamtkunstwerk ganz sicher mehr Strahlkraft als Pelé, Maradona oder Ronaldo. Der argentinische Ballkünstler erscheint auf dem Rasen seit 20 Jahren wie das Zusammenspiel von Michelangelos Fresko in der Sixtinischen Kapelle und Beethovens neunter Sinfonie. Zu viel Pathos für einen Kicker? Nein, noch immer zu wenig!