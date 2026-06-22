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Kolumne

Habe die Ehre

Heute trifft Österreich bei der WM auf Argentinien – und damit auf Lionel Messi. Für viele ist er der Größte aller Zeiten. Für den Montagsglossisten ist das längst keine Frage mehr.
Michael Hufnagl

Michael Hufnagl

22.06.2026, 12:20

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Die Buchstaben-Kombination GOAT ist ein Garant sportlicher Streitkultur. Auch im Fußball wird gerne diskutiert, wer der Greatest Of All Time sei. Für den wuchtelverrückten Montagsglossisten stellt sich diese Frage nicht, seit „la pulga“, der Floh, durch die Stadien der Welt hüpft: Lionel Messi besitzt als Gesamtkunstwerk ganz sicher mehr Strahlkraft als Pelé, Maradona oder Ronaldo. Der argentinische Ballkünstler erscheint auf dem Rasen seit 20 Jahren wie das Zusammenspiel von Michelangelos Fresko in der Sixtinischen Kapelle und Beethovens neunter Sinfonie. Zu viel Pathos für einen Kicker? Nein, noch immer zu wenig!

Die Magie des Spiels

Heute Abend dürfen Österreichs Fußballer – habe die Ehre! – dem GOAT in ihrem zweiten WM-Match begegnen. Wie man den Rekordtorschützen stoppen kann, wissen sie natürlich so gut wie alle Sofa-Teamchefs … nämlich nicht. Ein bisserl beengt sollte sich Señor Messi halt fühlen, um den Glauben an eine rotweißrote Sensation zu nähren. Zwei Millionen TV-Zuschauer werden erwartet. Nicht schlecht für 90 Minuten Flohzirkus.

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