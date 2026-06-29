Wegen der Hitzewelle erließ die Pariser Polizei aus gesundheitlichen Gründen ein vorübergehendes Alkoholverbot : kein Verkauf, kein Konsum im öffentlichen Raum. Was lag für Österreichs Medien daher näher, als die Parteien um ein Abwägen zu bitten, ob derlei Maßnahmen auch hierzulande denkbar seien. Witzig. Genauso gut hätte man fragen können, ob die Abschaffung von Schnitzel sinnvoll wäre. Ein Wochenende ohne Alkohol? So kulturvergessen können echt nur Franzosen sein.

Deshalb haben alle Fraktionen im Populärmodus offenbart, dass man statt übertriebener staatlicher Fürsorge schon noch auf die Eigenverantwortung der Menschen zählen müsse. Kurz darauf wurde dem ehemaligen Verkehrsminister Norbert Hofer der Führerschein abgenommen, weil er zur Mittagszeit (!) mit 2,48 Promille sein Auto gelenkt hatte. Da schau her, andere Leute können mit so einem Wert nicht einmal mehr zu ihren Fahrzeugen wanken. Aber wie sagte der einstige Präsidentschaftskandidat: „Sie werden sich wundern, was alles möglich ist.“ Und sei es nur Eigenverantwortung à l’autrichienne.