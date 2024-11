Charles Dumont, Komponist des Chansons „Je ne regrette rien“, ist jetzt mit 95 Jahren gestorben. Berühmt wurde das Lied durch die bereits 1963 verstorbene Edith Piaf. Auch Spätergeborene haben das Bild dieser winzigen, stets schwarz gekleideten Frau vor Augen, wie sie mit geballten Fäusten auf der Bühne stand und der Welt inbrünstig entgegenschmetterte, dass sie nichts, rein gar nichts zu bereuen habe.

Ob sie diese berühmten, so überzeugend dargebotenen Worte auch so gemeint hat? Es gibt nicht wenige Leute, die darauf pochen, dass sie alles, was sie jemals gesagt oder getan haben, genau so wieder sagen oder tun würden. Das klingt stark und heldenhaft. In Wahrheit ist aber jemand, der nichts dazulernen kann oder will, wahrscheinlich ziemlich eingeschränkt in seinem Urteilsvermögen. Klüger zu werden, Positionen zu überdenken und vielleicht auch einmal zum Schluss zu kommen, dass man Dinge anders machen kann, ist eine Stärke. Je regrette.