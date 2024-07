Nicht rauchen!

Österreichs Sportszene hat derzeit ein wenig den Blues. Dominic Thiem hat bei seinem letzten Antreten in Kitzbühel in Runde eins verloren und war deprimierend chancenlos. Und Marcel Hirscher – die Sonne über dem heimischen Sport in vergangenen Jahren – hat jetzt sogar eine Pressekonferenz auf Niederländisch gegeben! Ist das überhaupt erlaubt? Ob die Olympischen Spiele daran etwas ändern, bleibt abzuwarten. Beim Speerwurf der Frauen könnte etwas gehen.