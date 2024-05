Und das, obwohl er in Interviews hierzulande häufig als „Ragnick“ angesprochen wurde – der Konsonantenhaufen „-ngn-“ geht halt schwer über heimische Lippen, er liegt irgendwie quer im Mund. Ein Funktionär nannte ihn sogar einmal „Raf Ramnick“.

Ralf Rangnick widerstand also dem Lockruf der Lederhose. Er sagte dem FC Bayern ab und bleibt österreichischer Fußballteamchef.

Die Entscheidung Rangnicks kommt einigermaßen überraschend – bei Bayern hätte er angeblich zehnmal so viel verdient wie beim ÖFB – und wird allgemein als Zeichen von Charakterfestigkeit und Sportlichkeit interpretiert. Möglich ist natürlich auch, dass Rangnick zuerst eine erfolgreiche EM mit Österreich spielen will und danach als Vereinstrainer noch mehr gefragt ist als jetzt. Möglich ist weiterhin, dass er sich den Intrigantenstadl Bayern nicht antun will.

Jetzt müssten wir nur noch Europameister werden.