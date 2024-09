Nach Wahlen würde man sich vor allem eines wünschen: einen Moment Stille. Aber es muss etwas gesagt werden. Also sagen die Politiker was. Sie sagen:

Lassen Sie mich zunächst allen danken, die uns ihre Stimme gegeben haben. Wir müssen die Sorgen und Ängste der Menschen ernst nehmen. Warten wir erst einmal das Endergebnis ab.

Und schließlich der wichtigste Satz überhaupt:

Wir werden das in den Gremien beraten.

Diese Antwort passt übrigens immer. Wie wird das Wetter morgen? Wir werden das in den Gremien beraten. Wie viel ist zwei und zwei? Wir werden das in den Gremien beraten. Wissen Sie, wo ich den Bahnhof finde? Wir werden das in den Gremien beraten.

Man stelle sich ein romantisches Treffen zweier Menschen vor. Man wartet einmal das Endergebnis ab. Und dann: Wollen wir ab jetzt zusammen sein?

Wir werden das in den Gremien beraten.