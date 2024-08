Die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist kompliziert. Der Mensch liebt seinen Hund. Beim Hund ist man sich nie ganz sicher. Sieht er den Menschen als Freund oder als Dosenöffner?

Aber immerhin: Der Mensch bemüht sich. In Wien gibt es einen Laden, der bietet Verwöhnprogramme

für Hunde an. Der „Full-Spa-Service“ mit Ohren- und Pfotenpflege kommt auf wohlfeile 290 Euro. In der Leopoldstadt kann man Bioeis für Hunde erwerben. Und ein Hotel bietet gegen einen Aufpreis von 42 Euro ein hundefreundliches Zimmer an. Weltweit wurden im Jahr 2023 20 Milliarden Euro für Haustiere ausgegeben.

Damit nicht genug: Man kann ein Hundegeschirr um 450 Euro kaufen. Oder ein Tragetäschchen um

530 Euro. Bei Prada gibt es sogar eine Hundetragetasche um 3.300 Euro.

Mittlerweile gibt es sogar ein eigenes Hundeparfüm. Aber gehört es nicht zu einem Hund, dass er … hundelt?