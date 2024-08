Heißer Döner

Wer Pläne geschmiedet hat für das Ende des Sommers, muss sich noch gedulden, denn der Sommer geht in die Verlängerung: Es wird wieder heiß, über 30 Grad. Wobei das Interessante an diesem Sommer ist, dass die Nächte besonders heiß sind. Kein Wunder, dass mancher dicke Augenringe spazieren trägt.

Was kann man da machen, außer sich in den Kühlschrank zu setzen und dort festzuwachsen? Man könnte einen Döner essen gehen. Der KURIER listet Kriterien auf, woran man erkennt, ob ein Dönerstand gut ist. Wichtiger Tipp: Ein Dönerstand, der keine Kunden hat, ist meistens nicht sehr gut. So weit, so logisch.



Davon abgesehen lässt sich sagen: Wenn einem der Döner schon selbsttätig entgegenspaziert, ist das in der Regel auch kein gutes Zeichen.

Grundsätzlich ist Döner etwas Köstliches. Bratwurst aber auch. Käsekrainer sowieso. Und bei der Hitze grillen sich die Würste fast von selbst.