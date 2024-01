Politik bildet. Mit „Bei Philippi sehen wir uns wieder“ frischte Wolfgang Sobotka einst Österreichs Literaturkenntnisse auf. Bald darauf tat es ihm der damalige ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner mit Hesses „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ gleich. Nun sorgte Ex-Minister Gernot Blümel im Kurz-Prozess für Weiterbildung in Sachen Sport. Er hatte Staatsanwalt Gregor Adamovic mehrmals als Staatssekretär bezeichnet, was Richter Michael Radasztics mit dem Zitat „Hauptsache Italien“ quittierte. Stammt angeblich von Andreas Möller. Dem deutschen Weltklasse-Spieler wird der Spruch „Mailand oder Madrid – Hauptsache Italien“ unterstellt. Zu finden in Gerhard Krieghofers Buch „Die besten falschesten Zitate aller Zeiten“ – und somit falsch. Krieghofer belegt das mit einem SZ-Interview Möllers. Man habe ihm dieses Zitat „reingesungen“, sagt Möller da. Nicht jedoch bestritt er den Satz: „Ich habe vom Feeling her ein gutes Gefühl.“ Auch sehr schön.