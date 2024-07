Der Rest der Welt freut sich inzwischen auf die Olympischen Spiele. Ab dem Wochenende wird in Paris um Medaillen gelaufen, gesprungen und geworfen. Für Sportfans verwandelt sich das Fernsehen in dieser Zeit zur Wasserleitung: Egal, wann man aufdreht, es kommt Sport heraus.

In den USA ist die intellektuell herausgeforderte Hälfte der Bevölkerung derzeit damit beschäftigt, sich das rechte Ohr abzukleben. Um damit Solidarität mit Donald Trump zu demonstrieren. Und man fühlt sich unweigerlich an die legendäre Satirikertruppe Monty Python und ihre heilige Sandale erinnert.

Das olympische Motto lautet ja angeblich „Dabeisein ist alles“. Was, wie so vieles im Sport, eine glatte Lüge ist. Denn es geht in erster Linie ums Gewinnen.

Wie sagt der Schwimmstar Léon Marchand im KURIER-Interview über sein Vorbild Michael Phelps? „Wie sehr er gewinnen wollte, hat mich inspiriert.“