Frühlingskampf

Der Frühling ist die zeitgewordene Perfektion. Die meisten Menschen genießen ihn, es ist herrlich, wieder mehr Licht zur Verfügung zu haben, mehr Wärme, mehr Lebensfreude. Der Frühling macht uns einfach Freude, ob wir wollen, oder nicht.

Was nur wenige wissen: Es gibt auch so etwas wie eine Frühlingsdepression. Da ist der Kontrast zum Rest der Welt. Während die Gesunden am liebsten pfeifend und hüpfend durch die Welt eilen würden, fühlen sich Depressive besonders bedrückt.