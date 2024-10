Frisch gebügelt

Unlängst wurden an dieser Stelle Gedanken zur korrekten Haushaltsführung geäußert. Die Rede war von Eisriesenwelten im Tiefkühler, wo Überraschungen in Plastiktatzerln lauern. Zehn Jahre alter Schnittlauch und solche Sachen. Die Serie der Haushaltstipps wird nun in loser Reihenfolge fortgeführt.

Heute: Bügeln. Wochenende, Sonnenschein, Bügelbrett. Wenn Letzteres schon steht, kommt auch noch der schwarze Rock dran, der da im Weg herumhängt. Nicht bügeln, steht drin. Ein bisserl kann nicht schaden? Doch! Glanzflecken! Unmöglich! Was jetzt? Das Internet weiß Rat. Etwa den: Essig drauf und nochmals bügeln. Hilft nix, stinkt aber. Anderer Tipp: Kalter Kaffee drauf, waschen, kalt bügeln. Kalter Kaffee macht aber weder Mensch noch totgebügelte Wäsche schön. Den Tipp mit dem Schleifpapier haben wir dann sein lassen, das Wochenende war vorbei. Laut Mondphasenkalender ist der nächste günstige Tag zum Bügeln der 5. Oktober.