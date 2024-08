Fad wird’s

Eine Medienwelt ohne Richard Lugner ist möglich, aber schwer vorstellbar. Jahrzehntelang hat der Mann mit den vielen Talenten – nicht zuletzt dem zum Marketing in eigener Sache – die Gesellschaftsberichterstattung maßgeblich mitgeprägt. Und nicht nur das. Der Baumeister, Einkaufszentrumsbesitzer und Reality-Soap-Star war 1998 und 2016 Bundespräsidentschaftskandidat. Dass es mit der politischen Karriere nichts geworden ist, war vielleicht kein Schaden. Davon abgesehen hat der Mann wahrscheinlich nicht viel ausgelassen, und wenn’s einmal nix zu lachen gab, dann konnte einen der Lugner rausreißen. Irgendwas hatte er immer mitzuteilen. So trist konnte der Zustand der Welt gar nicht sein, dass man sich nicht doch dafür interessierte, wer Mörtels nächster Opernballgast sein würde. Den Anstandsdamen und -herren, die den leutseligen Unternehmer eher ungern dort sahen, sei an dieser Stelle gesagt: Der nächste Opernball wird garantiert fad.