Er ist weitergegangen

Ein schöner Ausdruck für „sterben“ ist „weitergehen“. Kris Kristofferson ist jetzt also weitergegangen. Zu dem vielen, das ihm zu verdanken ist, gehört diese Textzeile aus dem Lied „Sunday Morning Coming Down“: „And (I) found my cleanest dirty shirt“ – „Und (ich) fand mein sauberstes dreckiges T-Shirt.“

Falls Sie jetzt den Impuls haben, dieses Lied auf der Stelle und in weiterer Folge noch mindestens zwanzig Mal zu hören – es wäre verständlich. Und Sie können nebenbei auch gleich testen, ob Ihr Mitbewohner Sie wirklich, wirklich liebt. Bei uns daheim wird seit zehn Tagen Leonard Cohens 90. Geburtstag gefeiert. Man wacht auf mit „Suzanne“ und geht schlafen mit „Take This Waltz“. So sind Fans eben. Wer Cohen besuchen möchte: Er ist auf dem jüdischen Friedhof in Montréal begraben. Sein Grab zu finden, ist eine Herausforderung. Cohen ist ein Name wie Gruber. Gibt Hunderte davon. Das Gute daran: Leonard Cohen hat seine heilige Ruh’.