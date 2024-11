Felix Dvorak hat einmal gesagt: Der Flatus ist doch der beste Witz. Vielleicht war es auch Otto Schenk. Oder Winston Churchill, von dem stammen ja fast alle Zitate. Jedenfalls müssen wir heute froh sein, dass es keine Geruchszeitung gibt.

Es ist nämlich so: Australien will den Darmgasdruck seiner Bewohner vermessen (bei uns ist derzeit ein anderer Gasdruck wichtiger). Dazu wurde eine App entwickelt, die heißt tatsächlich „Chart Your Fart“. Versuchspersonen sollen darauf Häufigkeit, Anrüchigkeit und „Verweildauer“ ihrer Entlüftungsvorgänge dokumentieren. Wer macht da nicht gerne mit, wenn es der Forschung dient?

Hintergrund: Mehr als 60 Prozent der Australier klagen über Blähungen, diesen Koffer kann die Wissenschaft nicht unerforscht im Raum stehen lassen.

Da bleiben Fragen offen: Wie riecht Australien? Wie ernähren sich Australier? Und welche Auswirkungen hat das auf den Klimawandel? Bleiben Sie dran.