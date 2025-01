Elon Musks verstopfter Busen

Unser Leser Johannes S. fand auf einer Speisekarte in Griechenland Folgendes: „Stuffed tomatoes – verstopfte Tomaten“. Möglicherweise ist das ein wirksames Arzneimittel – viele Griechenland-Urlauber leiden ja eher am Gegenteil von Verstopfung.

Unser Leser Guenther R. fand an einer Tankstelle das Hinweisschild: „Wäschen von Transporter, Pickups und Busen extra an der Kassa melden!“ Wichtig ist: Wer einen Busen waschen will, muss die „Antenne abmontieren, Dachaufbau entfernen und Fenster/Schiebedach schließen“. Was man halt auf einem Busen so drauf hat.

Und das bringt uns jetzt auf Umwegen zu Elon Musk: Auf Kritik, dass er eine Hitlergruß-ähnliche Geste gezeigt habe, reagierte er mit einem Posting, in dem er halblustige Wortspiele mit den Namen bekannter Nazi-Größen versuchte. Vielleicht sollte das große, verhaltensoriginelle Kind Musk es einmal mit verstopften Tomaten probieren. Vielleicht wirkt das stopfend auf seine Tiraden.