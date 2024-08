Eisiges Klima

Die schlimmste Hitze scheint überstanden, jetzt ist es normal warm, weil halt August ist. Wobei das Ärgste an der Hitze ja die Kälte ist. Die Bürokälte. Draußen hat’s 30 Grad, drinnen auch. 30 Grad Minus. Sie halten das für übertrieben? Ist es, aber nicht sehr. Draußen wär’ ja jetzt Sandalenwetter. Drinnen sitzen sie mit Skisocken und Schal. Nutzt aber nix, das Gnack ist schon steif, dank des Gebläses von oben.

Klimaanlage abdrehen? Eine hohe Kunst, die kaum einer beherrscht. Vor allem sind ja im Großraumbüro nicht alle einverstanden. Man muss also den richtigen Moment erwischen, um sich unbemerkt an die Anlagenregler heranzupirschen. Und dann ist da die Gefahr, dass man in die falsche Richtung dreht. Was heißt denn jetzt minus? Dass man das Ding abdreht oder dass es noch kälter wird? Dem Vernehmen nach wird sich jetzt niemand mehr auf die Straße kleben. Wären da vielleicht ein paar Kapazitäten frei für die Klimaanlagen?