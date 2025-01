Einfache Rezepte

Wir lästern an dieser Stelle gerne über die sogenannten sozialen Medien. Allerdings müssen wir zugeben, dass die hier so schlecht beleumundeten publizistischen Hervorbringungen des www nicht schuld an allem sind. Die „Massenschlägerei um Aufmerksamkeit“, wie es der Kulturwissenschafter Ernst Strouhal bezeichnet, haben sie zumindest nicht erfunden.

„Das Mitteilungsbedürfnis der Menschen wächst ins Gigantische. Ein jeder schreit ich auch!, ein jeder will seine Meinung deponieren, mehr noch: In die Welt hinausplärren.“ Der Befund stammt nicht aus der Zeit der digitalen Plattformen. Er stammt von Karl Kraus. Nachzulesen im Buch „Die Phantome des Ingenieur Berdach“ der Kulturwissenschafter Claudia Geringer und Ernst Strouhal, die darin auch der Frage, wie weit Mediensatire gehen darf, nachgehen. Ganz schön weit, fand etwa Jonathan Swift (1667–1745). Er empfahl in einem Pamphlet den Verzehr von Kindern als Rezept gegen Kinderarmut.