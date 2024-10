Die Sterne und die Füße

Der Himmel setzt weiter auf die großen Spezialeffekte. In den vergangenen Nächten waren wieder Polarlichter zu sehen. Am Wochenende könnte die Lichtshow weitergehen. Das liegt daran, dass die Sonne nicht einfach nur scheint, wie es ihr Job ist, sondern hochaktiv bleibt. Und es kommt ein Komet: Der Himmelskörper C/2023 A3, auch unter dem poetischen Namen Tsuchinshan-ATLAS bekannt, wird in den kommenden Nächten vermutlich gut zu beobachten sein.

An dieser Stelle erinnern wir uns an die letzte Botschaft des 2019 verstorbenen Physikers Stephen Hawking an die Menschheit: „Schaut nicht auf eure Füße – schaut hinauf zu den Sternen.“ Hawking meinte damit vermutlich: Denkt nicht klein und schmal. Seid mutig und neugierig!

Was Hawking nicht sagte: Es ist hoch an der Zeit, auch auf das zu schauen, was unter unseren Füßen liegt: Unsere Erde. Sie hat es dringend nötig.