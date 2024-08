Die Sonne, das Biest

Das mit der Suche nach Abkühlung wird sich bald erledigt haben. Regen kommt und dann ist eh schon September und irgendwann blickt man auch auf den Sommer 2024 nostalgisch zurück wie auf die Bilder der Sommerfrische vor hundert Jahren. Manches war damals nicht so anders als heute, von der oft fragwürdigen Bademode angefangen. Vor hundert Jahren, ja, selbst vor wenigen Jahrzehnten, saß man allerdings noch gerne in der Sonne. Man wusste wenig über Hautschäden und die Sonnencremeindustrie steckte in den Kinderschuhen. Heute ist das häufigste Geräusch im Strandbad jenes des Einschlagens von Pflöcken – für Sonnenschirm und Sonnenzelt. Dazu wird geschmiert – Lichtschutzfaktor 50 mindestens. Dunkelbraun wie damals in der Pizbuin-Werbung? Zumindest bei Jüngeren verpönt. An dieser Stelle gibt’s garantiert keinen Ratschlag. Aber ein wenig Sehnsucht nach der Unbeschwertheit, mit der man die Sonne einst lieben durfte.