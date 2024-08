Der Bücherwurm

Belesenen Menschen wird nachgesagt, sie seien empathiefähiger als andere. Empathie bedeutet auch, sich auf das Leben anderer Leute einzulassen. Ein literaturinteressierter Italiener hat das mit dem Leben anderer Leute nun besonders ernst genommen. So sehr, dass er in die Wohnung anderer Leute eingedrungen ist. Ursprünglich, um Designerkleidung mitgehen zu lassen, wie die Polizei später vermutete. Weil jedoch gerade Ferienzeit ist, wähnte sich der Einbrecher allein im Haus, nahm sich Zeit und schmökerte in einem Buch, das er auf dem Nachtkästchen fand. Die Lektüre fesselte ihn so lange, bis die Polizei es tat. Sie fand den Einbrecher lesend im Schlafzimmer vor, seelenruhig in eine Abhandlung zur griechischen Mythologie des italienischen Schriftstellers Giovanni Nucci vertieft. Autor Nucci, zur Causa befragt, zeigte sich darüber amüsiert. Auf Deutsch ist sein Buch leider noch nicht erschienen.