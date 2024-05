Darmbegeisterung

Aber Darmfans können sich freuen: Es ist wieder so weit! Die neue Netflix-Dokureihe „Hack your Health: Die Geheimnisse der Verdauung“ – mit „Darm mit Charme“-Autorin Giulia Enders – hat das Interesse an der körperlichen Verarbeitung von Nahrungsrückständen wieder angefacht. Die Nachfrage nach Stuhlproben-Tests ist sprunghaft angestiegen, immer mehr Menschen wollen wissen, wer da in ihrem Darm wohnt. Es sind Bakterien, die einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben.

Der Darm ist eben das, was uns durchdringt.