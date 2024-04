Oben ohne, fragwürdig

Unsere Mütter und Großmütter haben es gewusst: Alle Moden kommen wieder. Jetzt ist also der Schnauzer wieder da. Scheinbar konsequent über Trends hinweggesetzt hat sich der Schauspieler Tom Selleck, der in den frühen Achtzigern in der Fernsehserie „Magnum“ mit Schnauzbart, offenem Hawaiihemd und gut sichtbarem Brusthaar bekannt wurde. Zwar wurde die einschlägige Gesichtsbehaarung zwischenzeitlich immer wieder arg verleumdet, garstige Ausdrücke wie „Rotzbremse“ waren im Umlauf, und auch Tom Selleck tobte sich immer wieder rollenbedingt mit dem Rasierer aus. Doch man muss sagen: Der Anblick war irritierend! Magnum sah aus wie irgendwer! Man hat als Fernsehzuseher ja seine Gewohnheiten, gewissermaßen Anspruch auf Tom Selleck mit Schnauzer ebenso wie auf Peter Rapp mit Vollbart. Beide stehen nun längst wieder zur Gesichtsbehaarung, und zumindest, was das betrifft, ist die Welt jetzt wieder in Ordnung.