„Nie wieder C.....“

Immer mehr Kinder werden depressiv? Fragt man, was sie sich wünschen, bekommt man etwa zur Antwort: "Ich mag nichts mehr über Corona hören. Nie wieder!" Gut, dann schreiben wir heute lieber nicht, dass gerade ernsthaft Kilometergeld und Zeitabgeltung für "Test"-Fahrten freiwillig ungeimpfter Beschäftigter gefordert werden (und das im gelobten Land der Gratistests!); dann schreiben wir lieber nicht, dass manche Menschen sich absichtlich mit dem völlig unberechenbaren Virus infizieren, weil ihnen das "ein 2-G-Zertifikat bringt"; wir schreiben auch nicht, dass … Nein, heute bringen wir ganz andere Meldungen:

"In Schönbrunn ist Robbe Pedro gestorben" – das ist zu traurig für Kinder. "Das Traumschiff wird 40" – das kennen die Kinder gar nicht mehr. "US-Physiker haben die Physik des Fingerschnippens enträtselt" – Achselzucken aufseiten der Kinder. "Der Ninja-Pass könnte, so die Hoteliervereinigung, in den Ferien von Hotels und Tourismusverbänden ausgestellt werden." – Endlich eine richtig gute Nachricht für Kinder! Ach, das ist ja schon wieder C…