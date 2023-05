Samstag ist normalerweise der Tag der Bewegung. Tausende betreiben zum Beispiel Nordic Walking. Dieser Samstag war eher der Tag des Nordic-vor-dem-Fernseher-Herumlieging. Wann hat man schon eine Krönung im eigenen Wohnzimmer?

Aber reden wir kurz über Sport. Der Kabarettist, Schauspieler, Moderator und ehemalige Leistungsschwimmer Viktor Gernot sagt im KURIER-Interview über den Sport: „Er ist ein Spiegel des Lebens, eine Spielwiese für das richtige Leben. (...) Wenn du sportelst, ist es ein Geschenk. Als Sportler ist dir nie fad.“

Übergewicht ist in Österreich – nicht nur hier, aber auch – eine Volkskrankheit. Viele Kinder bei uns leiden an Fettleibigkeit. Viktor Gernot: „Es war der größte Fehler, die Turnstunden in den Schulen zu reduzieren. Ich würde sie sofort verdoppeln. Sport, genauso wie die Ausübung von Kunst, löst so viel Positives im Gehirn eines Kindes aus.“

Wann kommt endlich die tägliche Sportstunde?