In den meisten Redaktionen wird die Themenauswahl nach dem Kriterium Relevanz diskutiert. Man ist sich einig: Was relevant ist, kommt ins Blatt. Weniger einig ist man sich, wenn es darum geht, zu bestimmen, was relevant ist. Eine wichtige Information oder das, was jeder kennt? Nehmen wir als Beispiel den Tod einer Literaturnobelpreisträgerin, die nicht alle kennen. Wie groß wird darüber berichtet?

Der KURIER hat sich dazu entschieden, der kanadischen Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro eine große, prominent platzierte Geschichte zu widmen. Leserin Ingrid B. schrieb daraufhin: „Ich danke Ihnen für den Nachruf zum Tod von Alice Munro. Sie war mir nur namentlich bekannt. Durch Ihre Zeilen kam sie mir näher und ich bekam Lust, ein Buch von ihr zu lesen. Werde mich in unserer Stadtbibliothek schlaumachen.“

Auch das ist Relevanz. Jemandem etwas näherbringen. Das Schönste, das einem als Journalist passieren kann.