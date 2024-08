Was und wo, bitte, waren nochmal unsere Werte?

Sportlich. „Na, endlich!“ werden sich die an Sport nicht interessierten TV-Zuschauer am Sonntagabend gedacht haben. Da lief in der Prime-Time die Olympia-Schlusszeremonie, bei der übrigens ein einzelner Hollywood-Star den gefühlt 100.000 Sportlern im Pariser Stadion die Show stahl. Ja, offenbar muss sich der Sport (bzw. alles, was nicht Fußball ist) mittlerweile beim Showbusiness bedienen, will er die Aufmerksamkeit des breiten Publikums auf sich ziehen und so rentabel bleiben. Wie auch immer: Olympia wurde mit Tom Cruise ein Schlusspunkt gesetzt und somit einer Endlosschleife an Sport auf TV-Kanälen – nach einer einmonatigen Fußball-EM und zweiwöchigen Sommerspielen.

Arroganz. Eines der Highlights in Paris war der Auftritt der US-Basketballstars. Die Bestverdiener im Sport – kaum einer von ihnen verdient unter 50 Millionen pro Jahr – wurden nicht nur ihrer Favoritenrolle gerecht, sondern auch ihrem Ruf. Abgehoben und hochnäsig präsentierten sich Stephen Curry & Co. auf dem Parkett, während sie ihre Gegner – mit mehr Mühe als sie sich gedacht hatten – niederrangen. Sie legten sich dabei mit Schiedsrichtern und dem Publikum an, belächelten ihre Gegner. Das unsportliche Benehmen wurde im Finale gegen die Gastgeber mit Buhrufen gewürdigt. Wen wundert’s?