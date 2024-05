Wo man Ersatzteile für einen Golf in der Tabaktrafik kaufen kann

" Du fährst keinen BMW? Was bist denn du für ein Jugo?!" Diesen Schmäh muss ein Mann mit Balkan-Wurzeln gelegentlich über sich ergehen lassen. Klar, die vielen geschwindigkeitssüchtigen Männer, die ihre PS auf der Ottakringer bzw. Laxenburger Straße oder am Gürtel zur Schau stellen, lassen keine Zweifel daran entstehen, was die Lieblingsautomarke der "Balkanesen" ist.

Was man hier nicht unbedingt wissen muss: Der VW-Klassiker wurde zwei Jahrzehnte lang in Sarajevo produziert. Nicht nur deshalb erlangte er große Beliebtheit in der Region. Der Golf gilt als robust, zuverlässig - und vor allem zugänglich. In Ex-Jugoslawien gibt es die Urban Legend, man könne Ersatzteile für diesen Kompaktwagen in gut ausgestatteten Tabaktrafiken kaufen.

Auch wenn der Wahrheitsgehalt gering sein sollte, sagt diese Legende viel über den Status des Golfs aus. Auf ihn ist stets Verlass – und wenn er doch mal stehen bleibt, ist jemand, der ihn zum Laufen bringen kann, immer in der Nähe. Ein Trafikant etwa.