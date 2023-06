Menschenzoo

38 Prozent der Zootiere schätzen es, wenn Besucher da sind, ergab eine englische Studie. Vor allem Elefanten sind aktiver, wenn sie beobachtet werden, sie fressen mehr und interagieren mit den Zaungästen. Gleichzeitig zeigen sie weniger Anzeichen für Langeweile, fanden die Forscher heraus. Auch Kakadus, Grizzlybären, Pinguine und Präriehunde mögen es, wenn im Tiergarten etwas los ist. (Andere Tiere haben es dagegen lieber ruhig.)

Vielleicht ist es in Wahrheit ja umgekehrt. Vielleicht sehen die Tiere den Tiergarten in Wahrheit ja als Menschengarten und beobachten uns mindestens so sehr, wie wir sie beobachten? Vielleicht finden sie unser Verhalten ja hochinteressant und würden uns gerne füttern, wenn sie denn könnten?

Faultiere übrigens mögen es lieber ruhig. Auch das ist hoch interessant: Für hauptberufliches Faulsein braucht man einfach Ruhe.