Die letzten Worte Goethes lauteten angeblich: „Mehr Licht“. (Ein kluger Mensch sagte einmal sinngemäß, man solle sich rechtzeitig überlegen, was man als Allerletztes sagt, bevor man die Bühne verlässt.)

Heute, am 2. Februar, ist Mariä Lichtmess. Dieser besondere Tag geht auf jüdische Traditionen zurück und ist mit unübersichtlich viel Brauchtum verbunden (an diesem Tag begann das „Bauernjahr“ und es endete das „Dienstbotenjahr“). Vor allem aber steht er heute dafür, dass die Tage jetzt wieder spürbar länger werden, mehr Helligkeit den Kampf gegen die Winterdepression aufnehmen kann, und der endlose Jänner doch ein Ende hatte. (Und in den USA begeht man den „Murmeltiertag“, dem Bill Murray im Film nicht entkommen kann.)

In diesem Sinne: Allen, die heute Geburtstag haben, herzlich alles Gute und vor allem viel Licht. Wobei: Im Grunde genommen sei das allen gewünscht, die Geburtstag haben, wann auch immer. Wir alle brauchen: Mehr Licht.