Einer der Urlaubstrends fürs 2019 ist der Wunsch nach einzigartigen Erlebnissen. Die Welt will entdeckt, Geschichten wollen mit anderen geteilt werden. Urlauber wollen an die Grenzen gehen und erlebnisreiche Aktivitäten angeboten bekommen. Eine niederösterreichische Bäuerin hat im ORF längst erklärt, wie wichtig Spezialisierung ist – und wie sie aussehen kann.

„Ich“, hatte sie begonnen, „habe heute etwas Besonderes mitgebracht, nämlich eine Meerschweinchenfamilie im Kinderwagen.“

Tatsächlich drängten sich zwei Meerschweinchen im orange-roten Kinderwagen. UND?

„Und genau so sieht es aus bei uns, mit solchen Kinderwagen fahren unsere Gäste im Garten spazieren und üben ...“

SIE ÜBEN? Üben sie Kinderwagen? Üben sie Meerschweinchen? Die Vorfreude auf die Sommerferien war schon groß. Aber jetzt ...