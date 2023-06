Majestätische Feste

Am 6. Juni wird der 500. Jahrestag der Thronbesteigung von Gustaf Wasa zelebriert. Wasa war es, der 1523 das skandinavische Land aus der Kalmarer Union mit Dänemark und Norwegen gelöst hat. Daher wurde der Tag zum Nationalfeiertag erklärt.

Es gibt noch einen historischen Rekord. König Carl XVI. Gustaf begeht am 15. September sein 50-jähriges Thronjubiläum. In der ganzen Geschichte Schwedens saß kein anderer König so lange auf dem Thron. In seiner Regentschaft besuchte er über achtzig Länder im Ausland, um für sein Königreich Schweden und für die schwedischen Interessen die Werbetrommel zu rühren. Mit seiner Frau Silvia, die seit 2011 die am längsten amtierende Königin ist, besucht der Monarch nun nacheinander die Hauptstädte der 21 schwedischen Provinzen.

Diese zeremonielle Reise hat eine lange Tradition: im Mittelalter ließen sich neu gewählte Könige bei der sogenannten "Eriksgata" von Vertretern aller Landesteile bestätigen. Der Abschluss ihrer Reisen wird am Wochenende vom 15.bis 16. September stattfinden. Es wird ein Familienfest, alle drei Kinder des Königpaares sollen mit ihren Familien daran teilnehmen. Gedenkgottesdienst, Jubiläumsdinner und eine Kutschenfahrt durch die schwedische Hauptstadt Stockholm sind geplant.

Während in Schweden am 15. September 1973 für Carl Gustaf der Ernst des Lebens beginnt, wird auch in Örebro im Stadtteil Almby, zwei Stunden von Stockholm entfernt, gejubelt. In der 6.000 Seelen-Gemeinde wird Daniel Olaf als Sohn des Beamten Olle Gunnar Westling und seiner Ehefrau der Postangestellten Ewa Kristina geboren. Dass genau am Tag der Thronbesteigung der zukünftige Schwiegersohn Daniel zur Welt kommt, konnte damals noch niemand erahnen. Und so feiert Prinz Daniel seinen 50. Geburtstag.

Doch der Feiern nicht genug: Königin Silvia wird am 23. Dezember 80 Jahre. Das Jahr 2023 entpuppt sich als wahrer Feiermarathon.