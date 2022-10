Wir haben an dieser Stelle schon darüber berichtet: Die gesamte Kulturbranche laboriert an Publikumsflucht. Wobei: Es ist weniger eine Flucht, als ein Streik. Die Besucher bleiben aus – oder kaufen ihre Karten erst in letzter Minute.

Die Gründe dafür sind vielfältig. In der Pandemiezeit haben wir uns abgewöhnt, ins Theater, Museum oder Konzert zu gehen. Dazu kommt die Unsicherheit: Findet die Veranstaltung auch statt – oder muss ich wieder mühsam Karten umtauschen? Karten, die man sich in Krisenzeiten erst einmal leisten muss. Ebenfalls ein Grund: Durch den Abstand der Corona-Monate fiel die mangelnde Qualität mancher Kulturangebote erst so richtig auf.

Dafür merken wir ein Comeback des Märchens: Die Netflix-Serie „Die Kaiserin“ sorgt für Rekord-Einschaltquoten. Das Verführerische an Märchen ist: Die Bösen werden bestraft, und das Gute siegt. Außer, man hat das Pech, in einem Märchen von Andersen gefangen zu sein.